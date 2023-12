MYP Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Myp wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle RSI7 für Myp liegt bei 33,33 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37,5 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen ergibt sich für Myp somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Myp war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich Myp mit mittlerer Diskussionsintensität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Myp von 0,04 SGD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,04 SGD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 weist ebenfalls einen Kurs von 0,04 SGD auf, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Myp-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.