Ridgefield, New Jersey (ots/PRNewswire) -MYLE Vape, eine globale Marke, die die Verbraucher kennen und der sie vertrauen, hat am vergangenen Wochenende bei den Vapouround Awards in Birmingham, Großbritannien, die Auszeichnung „Branchenführer" gewonnen.Seit der Gründung im Jahr 2015 hat MYLE eifrig daran gearbeitet, eine vertrauenswürdige globale Marke zu schaffen, die ständig innovativ ist, die schnell auf schädliche, unsichere Nachahmungen auf dem Markt reagiert, die das Vaping von Minderjährigen ernst nimmt, indem sie Sicherheitsvorkehrungen schafft und überwacht, um minderjährige Konsumenten vom Kauf abzuhalten, die stark in Forschung und Entwicklung investiert, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und die als eine der wenigen Vape-Marken in den USA mit zwei Vape-Pods die PMTA-Zulassung besitzt: Gold Leaf und Blue Leaf Tabak.„MYLE fühlt sich geehrt, als Branchenführer in einer Branche zu gelten, die sehr wettbewerbsorientiert ist und auf Innovation und Wandel stolz ist. Vom ersten Tag an war es mein Ziel, mit MYLE eine sichere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten zu schaffen, und diese Auszeichnung steht für alles, wofür ich in den letzten 7 Jahren zu Ehren meiner Mutter, die an Lungenkrebs verstorben ist, gearbeitet habe", so Ariel Gorelik, Mitgründer und Chief Executive Officer.MYLE stellte letzte Woche auf der Vapouround Show die neue MICRO Bar vor, ein winziges, kompaktes und elegantes Gerät speziell für den britischen Markt, das mit einem mikrokleinen 2-ml-Tank ausgestattet ist, der dennoch 800 Züge produziert und über eine Mesh-Spule verfügt, die die Abgabe von Geschmack und Aroma stabilisiert und gleichzeitig die Leistung des Geräts verbessert und eine maximale Dampfproduktion ermöglicht.MYLE Vape, ein globales Vape-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde, wurde mit dem Ziel aufgebaut, eine sichere und wünschenswerte Alternative zu herkömmlichen Zigaretten zu bieten, die für den Verbraucher in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, individuelle Anpassung und Haltbarkeit angenehm ist.Die jahrzehntelange Branchenerfahrung, die das Führungsteam von MYLE Vape mitbringt, in Kombination mit einem erstklassigen Fertigungsteam und einem seit der Gründung von MYLE Vape stetig gewachsenen Forschungs- und Entwicklungsbudget, hat ein weltweit anerkanntes Design und technologische Innovationen ermöglicht. MYLE Vape stellt Einwegprodukte, zusätzliche Pod-Systeme, wiederaufladbare Geräte und Vape-Zubehör her. Das Sortiment wird weltweit außerhalb der Vereinigten Staaten vertrieben.rob@mylevape.com (mailto:robe@mylevape.com)Kontakt:Myle VapeRobert DietscheGeneral Manager844-777-6953rob@mylevape.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1836832/VM_Awards_BEST_INDUSTRY_LEADER_WINNER__1_Logo.jpgOriginal-Content von: MYLE, übermittelt durch news aktuell