MWC 2024 | Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) Lösung wird als erste Tolly-zertifiziert

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 wurde die mehrschichtige Ransomware-Schutzlösung (MRP) von Huawei von der Tolly Group, einer maßgeblichen internationalen Testorganisation, zertifiziert. Die Testergebnisse zeigen, dass Huawei MRP 100 % der Ransomware-Samples durch die Zusammenarbeit zwischen Netzwerk und Speicher erkannt hat. Netzwerkgeräte können Informationen und das Ausmaß der Ransomware erkennen und mit Speichergeräten zusammenarbeiten, um sie zu blockieren und zu schützen und die Dienste wieder in den Normalzustand zu versetzen.Ransomware-Angriffe stellen nach wie vor eine globale Bedrohung dar, wobei die Dienstleistungs-, IT- und Fertigungsbranche die Hauptziele sind. Daher ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die „Immunität" ihrer Rechenzentren zu verbessern, um sich vor Viren und Ransomware-Angriffen zu schützen und den stabilen Betrieb ihrer Kerndienstsysteme zu gewährleisten.Die MRP-Lösung von Huawei ist die branchenweit erste Lösung zum Schutz vor Ransomware, die eine Zusammenarbeit zwischen Netzwerk und Speicher ermöglicht, und bietet eine zweigleisige Verteidigung mit sechs Schutzschichten. Das Netzwerk ist die erste Verteidigungslinie für den Sicherheitsschutz und bietet Schutz vor Eindringlingen an der Netzwerkgrenze und vor der Verbreitung im Intranet. Der Speicher ist die letzte Verteidigungslinie für den Datenschutz und bietet Speicherschutz, sicheren Snapshot, Backup-Schutz und Isolationszonenschutz. Die MRP-Lösung bildet ein umfassendes Verteidigungssystem mit Phasen vor, während und nach einem Ereignis, das dem Identify (Identifizieren), Protect (Schützen), Detect (Ermitteln), Respond (Reagieren) und Recover (Wiedergewinnen) (IPDRR) Cyber Security Framework des National Institute of Standards and Technology (NIST) entspricht. Es handelt sich um eine systematische Lösung zur Abwehr von Ransomware-Angriffen, die den Anforderungen globaler Unternehmen an eine hohe Sicherheit der Rechenzentrumsinfrastruktur besser gerecht wird.Der Test der Dispositionslösung umfasst 21 Testfälle. Die MRP-Lösung hat alle diese Kriterien erfüllt. Der Test umfasst die gemeinsame Erkennung, die gemeinsame Sperrung, den gemeinsamen Schutz und die Wiederherstellung von Diensten.Auf dem MWC 2024 verlieh Kevin Tolly, Gründer der Tolly Group, das Zertifikat „Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) Solution" an Huawei. Er sagte: „Dieser Test deckte alle vier Aspekte des Ransomware-Schutzes ab, einschließlich Virenerkennung, Virenblockierung, Systemschutz und Systemwiederherstellung. Dabei wurden 21 typische Testszenarien verwendet. Es handelt sich um den umfassendsten und strengsten Test, den Tolly bisher zum Schutz vor Ransomware durchgeführt hat. Die Testergebnisse zeigen, dass die Leistungsfähigkeit der MRP-Lösung von Huawei branchenführend ist."Für weitere Informationen laden Sie bitte den Testbericht herunter:https://www.tolly.com/publications/detail/224103 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4103034-1&h=3661611825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4103034-1%26h%3D3853900057%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tolly.com%252Fpublications%252Fdetail%252F224103%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tolly.com%252Fpublications%252Fdetail%252F224103&a=https%3A%2F%2Fwww.tolly.com%2Fpublications%2Fdetail%2F224103)Weitere Informationen über Huawei MRP finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4103034-1&h=322798290&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4103034-1%26h%3D133678672%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fdata-center%252Fmulti-level-data-center%252Fmrp%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fdata-center%252Fmulti-level-data-center%252Fmrp&a=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Fsolutions%2Fdata-center%2Fmulti-level-data-center%2Fmrp)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350582/Huawei_Multilayer_Ransomware_Protection.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4103034-1&h=2834770971&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4103034-1%26h%3D1172380175%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350582%252FHuawei_Multilayer_Ransomware_Protection.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350582%252FHuawei_Multilayer_Ransomware_Protection.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2350582%2FHuawei_Multilayer_Ransomware_Protection.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2024--huawei-multilayer-ransomware-protection-mrp-losung-wird-als-erste-tolly-zertifiziert-302076160.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell