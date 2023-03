MWC 2023: Huawei bringt innovative vereinfachte Netzwerk- und Rechenzentrumslösungen für eine intelligente Welt auf den Markt

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Während des Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) hielt Huawei erfolgreich sein 5. Industry Digital Transformation Summit ab. Als Antwort auf die Anforderungen und die Schwachpunkte in Bezug auf die Effizienz des Unternehmensnetzwerkmanagements, bringt Huawei eine Reihe neuer fortschrittlicher Lösungen für einfachere Netzwerke auf den Markt, mit denen Rechenzentren eine stabile Netzwerkgrundlage aufbauen können, die zur Entwicklung neuer Rechenzentren führt und digitale Innovationen ermöglicht.In seiner Eröffnungsrede sagte David Wang, Executive Director of the Board von Huawei, Vorsitzender des ICT Infrastructure Managing Board und Präsident von Enterprise BG: „Huawei wird seine Wurzeln auf dem Unternehmensmarkt vertiefen und unser Streben nach Innovation fortsetzen. Wir sind bereit, führende Technologien einzusetzen, die auf das jeweilige Szenario zugeschnitten sind. Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die Digitalisierung der Industrie zu ermöglichen, den Zugang zu Intelligenz für KMUs zu unterstützen und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, um gemeinsam einen Mehrwert zu schaffen."Der Einsatz von digitalen Technologien auf dem Weg in eine intelligentere WeltBob Chen, Vice President von Huawei Enterprise BG, hielt eine Keynote-Rede mit dem Titel „Der Einsatz von digitaler Technologie ebnet den Weg in die intelligente Welt". Er erklärte: „Archimedes, ein großer griechischer Physiker, sagte: „Gib mir einen Punkt, wo ich sicher stehen kann und ich bewege die Erde". Die digitale Technologie ist für uns der richtige Ort, um Industrien bei der Digitalisierung u unterstützen. Huawei wird sich auf Konnektivität, Computing, Cloud und andere digitale Technologien konzentrieren. Wir werden weiterhin Innovationen vorantreiben, um die digitale Transformation der Branche zu fördern. Lassen Sie uns gemeinsam eine vollständig vernetzte, intelligente Welt aufbauen!Vereinfachte Netzwerklösungen: Neue Produkte für vier Bereiche, die eine stabile Netzwerkgrundlage ermöglichenHuawei unterstützt Unternehmen beim Aufbau intelligenter Cloud-Netzwerke mit Cloud-Netzwerk-Synergie, vereinfachter Architektur und energiesparenden Funktionen, um so die digitale Produktivität zu maximieren und das ultimative Erlebnis zu schaffen. Wir werden weiterhin mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um eine Netzinfrastruktur der nächsten Generation aufzubauen, die alle Branchen besser bedient.- Smart Campus: Huawei definiert Campus-Netzwerke neu und bringt den neuen Flaggschiff-Core-Switch der nächsten Generation, CloudEngine S16700 und den branchenweit ersten Wi-Fi 7 AP der Unternehmensklasse AirEngine 8771-X1T sowie das branchenweit erste 50G PON OLT-Produkt und optische Terminalprodukt auf den Markt.- Easy Branch: Huawei führt die erste vereinfachte hyperkonvergente Branchenlösung ein.- Single OptiX: Huawei führt das branchenweit erste End-to-End-Produktportfolio für die Optical Service Unit (OSU) ein.- Cloud-WAN: Huawei definiert das Cloud-WAN neu und führt die Router der NetEngine 8000-Serie ein, die eine intelligente Router-Plattform mit allen Services für das Cloud-Zeitalter bieten.DC-Lösung: Vier branchenweit erste Produkte und Produktportfolios, welche die Kraft der digitalen Innovation freisetzenHuawei konzentriert sich auf die Innovation der Rechenzentrumsinfrastruktur, ist führend bei der Entwicklung neuer Rechenzentren, unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung unsicherer Bedrohungen, sorgt für ein ultimatives Serviceerlebnis, verarbeitet massive und diversifizierte Rechenleistung und sorgt für umweltfreundlichere, zuverlässigere und effizientere Rechenzentren.Für große Unternehmen bringt Huawei die branchenweit erste mehrschichtige Präventionslösung gegen Ransomware von Rechenzentren mit „Netzwerk-Speicher-Kollaboration", die branchenweit erste zentralisierte DC-DR-Produktportfoliolösung mit „speicheroptischer Zusammenarbeit" (Storage and Optical Connection Coordination, SOCC) sowie den CloudEngine 16800-X, der erste Switch für Rechenzentren mit diversifizierter Rechenleistung, auf den Markt.Für KMUs bringt Huawei außerdem OceanStor Dorado 2000 und OceanProtect X3000, die branchenweit ersten Speicherportfolios der Einstiegsklasse auf Basis einer aktiv-aktiven Architektur auf den Markt.Gemeinsam mit führenden Praktiken eine bessere Zukunft für die digitale Wirtschaft aufbauen.Juan De Dios Navarro Caballero, Ratspräsident der Provinz Alicante, Spanien, erklärte: „Die SDN-basierte CloudFabric-Lösung von Huawei und die vollständig drahtlose Campus-Netzwerklösung ermöglichen eine Netzwerkautomatisierung, intelligente O&M und universelle Konnektivität. Durch diese Lösungen sind die Regierungsbüros der Provinz Alicante jetzt effizienter und bieten eine bessere Benutzererfahrung für öffentliche Dienste. Die Provinz hat eine schnellere digitale Transformation zusammen mit der Entwicklung der digitalen Wirtschaft erlebt."Faith Burn, CIO von Eskom, einem südafrikanischen Stromversorgungsunternehmen, teilte die digitale Transformationsmethode und die praktische Erfahrung des Unternehmens. Sie betonte, dass Eskom mit Partnern zusammenarbeiten möchte, die dazu beitragen können, die digitale Vision des Unternehmens zu verwirklichen, und sagte: „Es ist sehr wichtig, kompetente Partner zu finden, um unsere digitale Vision umzusetzen. Eskom möchte mit OEMs wie Huawei zusammenarbeiten, um eine fortschrittliche ICT-Infrastruktur für Elektrizität aufzubauen, um eine umfassende Digitalisierung zu ermöglichen".Steven Zhu, President of Partner Development and Management von Huawei Enterprise BG, sagte: „Huawei engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Partnern, um sich gegenseitig zu ergänzen, Partner zu motivieren, Kunden proaktiv zu unterstützen und Kunden gut zu bedienen".Huawei wird auch in Zukunft investieren und innovativ sein und mit globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um ICT tiefgreifend zu integrieren, die digitale Transformation zu beschleunigen, die Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu fördern und die Realisierung der intelligenten Welt in den Branchen zu beschleunigen, um Mehrwerte zu schaffen.