MWC2024: Huawei veröffentlicht szenariospezifische Lösungen für den Einzelhandel

Barcelona, Spanien, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 hat Huawei die intelligente Einzelhandelslösung vorgestellt, die für Einzelhandelsstandorte, Geschäfte und die Verbindung mehrerer Filialen konzipiert ist. Die Lösungsreihe konzentriert sich auf intelligente Geschäfte, intelligente Lagerhaltung, Energieeffizienz und digitales Marketing. Es nutzt die neuesten WLAN, Speicher-, Cloud- und Internet-of-Things (IoT)-Technologien, um Einzelhandelsunternehmen dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und das Kundenerlebnis zu verbessern.Die Einzelhandelsbranche ist eng mit dem täglichen Leben der Menschen verwoben. Unternehmer müssen nicht nur mit den sich entwickelnden Verbraucherbedürfnissen Schritt halten, sondern auch eine Reihe von betrieblichen Herausforderungen bewältigen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Verwaltung des Warenbestands, der Kundenfrequenz, der Marketingstrategien und der Kosten. Die Digitalisierung und die intelligente Aufrüstung des Einzelhandels gewinnen also an Fahrt.Die intelligente Einzelhandelslösung, die Huawei auf dem MWC 2024 vorgestellt hat, besteht aus vier szenariospezifischen Lösungen. Erstens bietet die Lösung für intelligente Geschäfte die Integration von Cloud-Netzwerken und Sicherheit sowie die konvergente Bereitstellung von Access Points (APs) und elektronischen Regaletiketten (ESLs). Es nutzt Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) und WLAN 6/7 zur Bereitstellung hochwertiger Netzwerke, und AP+ESL verbessert die betriebliche Effizienz. Zweitens bietet die intelligente Lagerlösung ein Warenbestandssystem, das IoT, fahrerlose Transportsysteme (AGVs) und Radiofrequenz-Identifikation (RFID) kombiniert. Dies ermöglicht eine automatische Warensortierung und eine visualisierte Verwaltung und rationalisiert somit die Lagerlogistik. Mit der Energieeffizienzlösung können IoT-Sensoren dabei helfen, die Klimaanlage und die Beleuchtung in Einkaufszentren intelligent zu steuern, um Energie zu sparen und Emissionen zu reduzieren. Diese Lösung bietet das Multifunktions-Gateway, das sechs Funktionen integriert und ideal für die Senkung des Energieverbrauchs ist. Schließlich ermöglicht es die digitale Marketinglösung den Konzernen, Statistiken über die Besucherzahlen und andere Managementinformationen aus allen von ihnen betriebenen Geschäften zu erhalten. Sie können diese Informationen nutzen, um das Ladenlayout zu optimieren und präzises Marketing auf der Grundlage von Big-Data-Analysen zu betreiben.Diese Lösungen werden von großen Einzelhandelsketten in Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Mit Blick auf die Zukunft wird die Smart Retail Solution von Huawei die Digitalisierung und intelligente Aufrüstung von Einzelhandelsunternehmen weiter vorantreiben und Verbrauchern auf der ganzen Welt letztlich ein angenehmeres Einkaufserlebnis bieten.Für weitere Informationen über die intelligente Einzelhandelslösung von Huawei besuchen Sie bitte:https://e.huawei.com/cn/industries/retail (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109708-1&h=645935704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109708-1%26h%3D3815647343%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fcn%252Findustries%252Fretail%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fcn%252Findustries%252Fretail&a=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fcn%2Findustries%2Fretail)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2356818/image_986294_4242250.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109708-1&h=1536014138&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109708-1%26h%3D1826647705%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2356818%252Fimage_986294_4242250.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2356818%252Fimage_986294_4242250.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2356818%2Fimage_986294_4242250.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc2024-huawei-veroffentlicht-szenariospezifische-losungen-fur-den-einzelhandel-302083465.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell