MÜNCHENER RÜCK: ANALYSTEN SEHEN POTENZIAL – KURSZIEL BEI 372,30 EUR

Die Aktie von Münchener Rück hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +1,73% verzeichnet. Am gestrigen Tag gab es zwar einen leichten Rückgang um -0,40%, dennoch bewerten viele Analysten die Entwicklung als positiv und sehen das wahre Potenzial des Unternehmens noch nicht ausgeschöpft.

• Münchener Rück am 31.07.2023 mit -0,40%

• Das mittelfristige Kursziel bei 372,30 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +71,43%

Das mittelfristige Kursziel für Münchener Rück liegt nach Einschätzungen von Bankanalysten aktuell bei 372,30 EUR – ein Potential für Anleger von +7,01%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung trotz des positiven Trends der letzten Woche.

Dennoch gibt es unter den Analysten eine deutliche Mehrheit an Optimisten: So empfehlen sieben Experten den Kauf der Aktie und weitere 13...