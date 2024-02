MUT Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs von Nynomic liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von -1,15 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,39 Prozent erzielte, liegt Nynomic mit einer Rendite von 4,24 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nynomic liegt mit einem Wert von 33,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 55. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger und kann aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV als "günstig" bezeichnet werden. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Nynomic in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nynomic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,95 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 34 EUR lag, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Nynomic-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.