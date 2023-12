MUT Aktie: Geht es jetzt los?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nynomic beträgt das aktuelle KGV 32. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 55. Dies zeigt, dass Nynomic aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Nynomic beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Nynomic. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, wobei es keine negativen Beiträge gab. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Nynomic daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung als "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Nynomic eine Performance von -7,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -2,38 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -5,51 Prozent im Branchenvergleich für Nynomic bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,8 Prozent hatte, lag Nynomic 14,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.