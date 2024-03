MTY Food Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Mty Food-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 51,99 CAD um 9 Prozent unter dem GD200 (57,13 CAD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 54,6 CAD, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,78 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Mty Food-Aktie 3-mal die Einschätzung "Gut", 4-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" gegeben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 51,99 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 15,13 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 59,86 CAD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Mty Food-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,95 Prozent erzielt, was 16,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 5,9 Prozent, wobei die Mty Food-Aktie 25,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Mty Food-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger zeigten sich an zwei Tagen positiv und an insgesamt zwei Tagen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mty Food diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.