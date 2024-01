MTY Food Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Mty Food liegt derzeit bei 1, was einer negativen Differenz von -2,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Mty Food als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mty Food insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 69,14 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 22,36 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Mty Food daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Mty Food im letzten Jahr eine Rendite von -5,96 Prozent erzielt, was 3,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -2,08 Prozent, und Mty Food liegt aktuell 3,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Mty Food. Insgesamt überwogen an vier Tagen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls von positiven Themen geprägt. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.