MTY Food Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Mty Food hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,96 Prozent erzielt, was 2,1 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,86 Prozent) im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,64 Prozent, wobei Mty Food aktuell 1,68 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Mty Food beträgt 1,87 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,12 Prozent) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Mty Food von Analysten als "Neutral" bewertet.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an vier Tagen ein grünes Stimmungsbarometer und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt und in den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Mty Food. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Mty Food 3 Mal als "Gut", 4 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" eingestuft. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Mty Food. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 23,69 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 69,14 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".