MTY Food Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. Im Fall von Mty Food wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index, RSI. Der RSI von Mty Food liegt bei 40,72, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mty Food einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 29,37) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal eine gute Einschätzung, 4 mal eine neutrale Einschätzung und kein schlechtes Rating für Mty Food vergeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher eine neutrale Bewertung von institutioneller Seite aus zugesprochen. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 69,14 CAD, was eine positive Entwicklung von 25,17 Prozent erwarten lässt, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung durch institutionelle Analysten führt.