MTU Aero Engines ist zurück!

Die Dividendenpolitik von Mtu Aero Engines wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Der Unterschied beträgt 1,46 Prozentpunkte (1,57 % gegenüber 3,03 %).

In Bezug auf den Aktienkurs liegt die Rendite von Mtu Aero Engines im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" bei -2,17 Prozent. Dies ist mehr als 7 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 6,14 Prozent lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mtu Aero Engines-Aktie liegt bei 20,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 202,22 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs von 227,8 EUR weicht somit um +12,65 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (211,9 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Mtu Aero Engines-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI als auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.