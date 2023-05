MTU Aero Engines: Potenzielles Kursziel von 243,78 €

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Nach Ansicht einiger Analysten ist die Aktie von MTU Aero Engines derzeit unterbewertet und bietet den Anlegern ein erhebliches Kurspotenzial. Das aktuelle Kursziel liegt bei 243,78 €.

• Am 05.05.2023 hat MTU Aero Engines mit -0,57% eine negative Kursentwicklung hingelegt

• Das mittelfristige Kursziel von MTU Aero Engines beträgt 243,78 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie von MTU Aero Engines um insgesamt -4,12% an Wert verloren und scheint einen negativen Trend aufzuweisen.

Obwohl diese Entwicklung nicht vorhersehbar war, zeigen sich Bankanalysten zuversichtlich in Bezug auf das Potenzial dieser Aktie.

Der Durchschnitt aller Analysten geht davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktien bei 243,78 € liegen wird. Basierend darauf könnte es den...