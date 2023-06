MTU Aero Engines: Potenzial nicht ausgeschöpft - Kursziel auf 246,33 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines scheint nach Ansicht der Analysten am Markt unterbewertet zu sein. Das Kursziel liegt um +14,15% über dem aktuellen Preis.

• MTU Aero Engines: Rückgang um -2,04% am 31.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 246,33 EUR

• Guru-Rating bei unverändertem Stand von 3,59

Am gestrigen Tag erlitt die Aktie des Unternehmens einen Verlust von -2,04%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es ein Minus von insgesamt -2,35%, was darauf hindeutet, dass der Markt im Moment eher pessimistisch ist.

Es bleibt jedoch die Frage offen ob das eine Überraschung für Bankanalysten war? Die Stimmungslage jedenfalls ist momentan klar.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für MTU Aero Engines beträgt laut Durchschnittswert der Prognosen durch Bankanalysten 246,33 EUR. Sollten sie richtig liegen bietet sich Investoren...