MTU Aero Engines: Potenzial für steigende Kurse - Kursziel bei 244,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +3,99% zugelegt und am gestrigen Tag ein Plus von weiteren +0,45% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint entsprechend optimistisch zu sein.

Ein Blick auf die Einschätzung der Bankanalysten zeigt ebenfalls vielversprechende Prognosen: Das mittelfristige Kursziel wird bei 244,80 EUR gesehen. Sollten sie Recht behalten, könnte sich das aktuelle Investmentpotenzial auf +45,58% belaufen. Es gibt jedoch auch einige Analysten, welche diese Meinung nicht teilen.

Momentan empfehlen 5 Analysten die Aktie zum Kauf und weitere 8 Experten sehen eine positive Entwicklung voraus. Insgesamt äußern sich 46,43% aller Analysten positiv über das Unternehmen. Der Guru-Rating Indikator bleibt unverändert und liegt weiterhin bei einem Wert von 3,64.

Diese Zahlen zeigen...