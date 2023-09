MTU Aero Engines: Potenzial für Kursanstieg um fast 20%

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren und legte gestern nochmals um -1,59% nach. Die Stimmung am Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Allerdings sind sich Bankanalysten einig, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 244,80 EUR hat. Das entspricht einem Potenzial für Anleger von +19,65%. Von insgesamt 28 Experten bewerten fünf die Aktie als starken Kauf, acht als Kauf und 15 als Halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64. Somit sehen immerhin rund +46,43% der Analysten weiterhin Potential für einen Kursanstieg von MTU Aero Engines.