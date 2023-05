MTU Aero Engines: Potenzial für Kursanstieg - 246,33 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 246,33 EUR mit einem Potential von +7,66% zum aktuellen Kurs.

• MTU Aero Engines steigt um +1,46% am 12.05.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt auf 3,59

• Optimistische Einschätzung bei +48,15% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie von MTU Aero Engines einen positiven Trend verzeichnen und kletterte um insgesamt +2,86%. Gestern erreichte sie sogar ein Plus von +1,46%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 246,33 EUR – das entspricht einem Potential von +7,66%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige teilen diese positive Einschätzung nicht.

Dennoch empfehlen aktuell immerhin 5 Analysten...