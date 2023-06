MTU Aero Engines: Neue Kursprognose bei 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in der vergangenen Woche eine positive Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg die Aktie um +1,72%. Insgesamt beträgt das Plus der letzten fünf Handelstage +3,30%. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Potenzial der Aktie ist noch nicht erreicht.

• MTU Aero Engines legt um +1,72% zu

• Kursziel liegt bei 248,88 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,59

Das mittelfristige Kursziel für MTU Aero Engines liegt aktuell bei 248,88 EUR. Dies entspricht einem Potential von +10,56%, sollte die Prognose eintreffen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung trotz des positiven Trends in den vergangenen Tagen.

Aktuell raten fünf Analysten zum Kauf und acht weitere sprechen sich optimistisch aus (“Kauf”). Zwölf Experten halten die Aktie (“halten”), während nur zwei ein...