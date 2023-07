MTU Aero Engines: Kursziel von 250,92 EUR - Potenzial von +10,34%

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie des Luftfahrtunternehmens MTU Aero Engines verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,53%. Insgesamt ergibt sich somit ein Anstieg um +2,43% in den vergangenen fünf Handelstagen. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die MTU-Aktie bei 250,92 EUR. Dies entspricht einem erheblichen Potenzial von +10,34%, sofern die Analysten Recht behalten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung nachgegangen und teilen diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends nicht vollständig.

Insgesamt haben 6 Analysten die MTU-Aktie als starken Kauf empfohlen und weitere 9 Experten sehen sie zumindest als Kauf an. Die Mehrzahl der Analysten (12) hat jedoch eine neutrale Bewertung (“Halten”) abgegeben und lediglich ein...