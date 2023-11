MTU Aero Engines: Das Kursziel von 214,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines ist laut Analystenmeinung unterbewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel bei 214,20 EUR und somit um +15,53% höher als der jetzige Kurs.

• Am 28.11.2023 bleibt die Kursentwicklung stabil mit einem Plus von 0%

• Das durchschnittliche Guru-Rating für MTU Aero Engines beträgt unverändert 3,96

• Die positive Einschätzung der Analysten resultiert in einer Kaufempfehlung bei +67,86%

Trotz des Stabilitätstrends der letzten Handelswoche (mit einem Ergebnis von -1,41%) am gestrigen Tag konnte keine weitere Entwicklung verzeichnet werden.

Obwohl einige Analysten den Aufwärtstrend vorhersagen würden, teilen nicht alle diese Meinung nach der jüngsten schwachen Tendenz.

Insgesamt sind acht Analysten überzeugt davon, dass es sich um ein starkes Kaufsignal handelt. Elf weitere Experten glauben an eine positive aber realistische Zukunftsperspektive und bewerten die Aktie ebenfalls als “Kauf”.

Neun Expertinnen und Experten haben jedoch eine neutralere Haltung eingenommen und lobenswert zur Bewertung “halten” geraten.

Das Guru-Rating ist unverändert geblieben: Es gibt weiterhin einen positiven Trendindikator für MTU Aero Engines mit dem Rating von 3,96 (“Guru-Rating ALT”).

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre MTU Aero Engines-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich MTU Aero Engines jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...