MTU Aero Engines: Kursziel bei 244,80 EUR

Am gestrigen Handelstag hat MTU Aero Engines eine negative Kursentwicklung von -0,99% hingelegt. Insgesamt beträgt das Minus damit in den vergangenen fünf Handelstagen -2,50%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Dennoch sind die Bankanalysten anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial für die Aktie von bis zu +16,35%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 244,80 EUR. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt 28 befragten Experten bewerten fünf die Aktie als starken Kauf und acht weitere sehen sie als Kauf an. Die Mehrheit mit 15 Analysten gibt das Rating “halten” ab. Somit sind immerhin noch +46,43% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64 (vorher:...