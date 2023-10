MTU Aero Engines: Kursziel bei 214,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 214,20 EUR, was einem Potenzial von +26,11% entspricht.

• MTU Aero Engines legte am 10.10.2023 um +3,03% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die MTU Aero Engines einen Anstieg um +3,03%. In der vergangenen Woche betrug das Plus sogar +2,78%, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.

Obwohl nicht alle Analysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, sehen sie dennoch ein Kurspotenzial in Höhe von +26,11%. Von insgesamt 28 bewertenden Experten raten acht zum Kauf und neun sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Elf Experten halten die Aktie dagegen für neutral.

Insgesamt sind damit mehr als drei Fünftel der Analysten immer noch optimistisch...