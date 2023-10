MTU Aero Engines: Kursziel bei 214,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und so für eine negative Entwicklung gesorgt. Gestern lag die Kursentwicklung bei -0,51%, was das Gesamtergebnis auf -2,66% reduziert hat. Trotz der aktuellen Pessimismus am Markt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist.

• MTU Aero Engines: Am 06.10.2023 mit -0,51%

• Das Kursziel von MTU Aero Engines liegt bei 214,20 EUR

• Guru-Rating von MTU Aero Engines bleibt das selbe mit 3,89

Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Durchschnittseinschätzung der Analysten genau 214,20 EUR und bietet somit ein Investitionspotenzial von +29,86%. Allerdings besteht Uneinigkeit unter den Experten bezüglich dieser Prognose nach dem jüngsten Markttrend.

Aktuell empfehlen acht Analysten dringend zum Kauf...