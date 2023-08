MTU Aero Engines: Experten sehen Kurspotenzial von 22,06% auf 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von 1,09% verzeichnen. Eine vollständige Handelswoche betrachtet ergibt sich jedoch ein leicht negatives Ergebnis. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel für MTU Aero Engines liegt bei 248,88 EUR und kann damit laut Bankanalysten in naher Zukunft eine Wertsteigerung um +22,06% erfahren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem letzten neutralen Trend.

Von insgesamt 28 Analysten empfehlen aktuell fünf die Aktie als starken Kauf und weitere neun setzen das Rating auf “Kauf”. Insgesamt haben sich vierzehn Experten für die Bewertung “halten” entschieden. Der Guru-Rating-Indikator bleibt unverändert bei 3,68.

Quelle: Financial News Blog