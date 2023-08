MTU Aero Engines: Analysten sind sich einig - Kursziel bei 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die MTU Aero Engines Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 248,88 EUR, was einem Potenzial von +15,70% entspricht.

• Am 02.08.2023 steht die Aktie von MTU Aero Engines bei +0,00%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,68

• Die Stimmung am Markt ist relativ optimistisch mit einer Entwicklung von +2,53% in vergangenen fünf Handelstagen

Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Experten die Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des Kursziels. Während fünf Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal sehen und neun weitere sie zum Kauf empfehlen, positionieren sich vierzehn Experten neutral mit einem “halten”-Rating.

Insgesamt bleiben jedoch immer noch über 50% der Analysten optimistisch bezüglich des Potenzials der MTU Aero Engines-Aktie.

Zusätzlich ist das...