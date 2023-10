MTU Aero Engines: Analysten sind positiv gestimmt

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet, der sich auch am gestrigen Tag fortgesetzt hat. Mit einem Kursanstieg von +0,09% wird das Unternehmen aktuell nicht richtig bewertet – so die Meinung der Analysten.

• Am 13.10.2023 legte die MTU-Aktie um +0,09% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 214,20 EUR (+26,52% Potenzial)

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,89 unverändert

Das Kurspotenzial für Investoren liegt bei +26,52%, wenn das mittelfristige Kursziel von 214,20 EUR erreicht wird. Dieser Einschätzung folgen jedoch nicht alle Bankanalysten – trotz des aktuellen Aufwärtstrends.

Während acht Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und neun weitere Analysten optimistisch bleiben (“Kauf”), sehen elf weitere Experten eine neutrale Entwicklung (“halten”)....