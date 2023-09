MTU Aero Engines: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 244,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang von -1,35%. Insgesamt fiel der Kurs in den letzten fünf Handelstagen um -7,82%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 244,80 EUR hat. Dies würde ein Potential von +52,62% bedeuten.

Von insgesamt 28 Analysten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und acht als Kauf. 15 Experten halten sie für neutral. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.

Das positive Urteil von fast der Hälfte aller Analysten zeigt das große Potenzial der MTU Aero Engines Aktien auf.