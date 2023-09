MTU Aero Engines: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 244,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -12,10%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtverlust von -14,00%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 244,80 EUR liegt. Wenn sie Recht haben sollten, könnten Investoren ein Potenzial von +33,95% erwarten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Aktuell empfehlen fünf Analysten einen Kauf und acht weitere geben die Empfehlung “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) wurde von 15 Experten abgegeben. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit +46,43%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,64 unverändert...