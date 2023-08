MTU Aero Engines: Analysten sehen Potenzial von fast 20%

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in der vergangenen Woche um -3,08% an Wert verloren. Am gestrigen Handelstag sank sie um weitere -0,95%. Doch laut Experten ist die Aktie aktuell unterbewertet und könnte künftig deutlich zulegen.

Aktuell liegt das Kursziel bei 248,88 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten, haben Investoren ein Potenzial von fast +19,88%. Allerdings sind nicht alle Analysten so optimistisch wie ihre Kollegen. Einige teilen diese Einschätzung nicht.

Laut Statistik empfehlen jedoch insgesamt 14 Experten die Aktie zu halten oder sogar zu kaufen. Nur fünf geben ein starkes Kaufvotum ab.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,68 unverändert und unterstützt damit eine positive Bewertung der MTU Aero Engines-Aktie.