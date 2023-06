MTU Aero Engines: Analysten sehen Potenzial von +5,91% - Kursziel bei 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie des Münchner Triebwerksherstellers MTU Aero Engines hat in den vergangenen fünf Handelstagen leicht an Wert verloren (-0,51%). Gestern konnte sie jedoch ein Plus von +0,69% verbuchen. Der Markt scheint derzeit neutral gestimmt zu sein.

Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das wahre Kursziel von MTU Aero Engines liegt bei 248,88 EUR (+5,91%). Während 5 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 8 eine Kaufempfehlung aussprechen (insgesamt also +48,15%), bewerten 12 Experten sie mit “halten”. Lediglich 2 Analysten raten zum Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,59.