MTU Aero Engines: Analysten sehen Potential von +8,59% - Kursziel bei 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie des Flugzeugtriebwerk-Herstellers MTU Aero Engines schloss gestern an der Börse mit einem leichten Minus von -0,48%. Trotzdem konnte in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +3,57% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt scheint also im Großen und Ganzen optimistisch.

Doch wie sieht die Einschätzung der Bankanalysten aus? Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für MTU Aero Engines laut Experten durchschnittlich 248,88 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, läge das Kurspotenzial bei rund +8,59%. Allerdings sind nicht alle Analysten derselben Meinung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von insgesamt 27 befragten Analysten raten fünf zum Kauf der Aktie und acht sprechen eine klare Kaufempfehlung aus. Zwölf geben ein “Halten”-Rating ab und nur zwei empfehlen den...