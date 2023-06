MTU Aero Engines: Analysten sehen Kursziel bei 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +3,52% verzeichnet. Der Markt scheint also optimistisch zu sein. Laut Bankanalysten ist die Aktie allerdings immer noch unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 248,88 EUR.

• Am 14.06.2023 lag die Kursentwicklung von MTU Aero Engines bei -0,52%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 248,88 EUR

• Laut Guru-Rating bleibt die Einschätzung unverändert auf einem Wert von 3,59

Während fünf Kaufempfehlungen stehen lediglich zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Insgesamt sind somit +48,15% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hatte zuvor einen Wert von “Guru-Rating ALT”, welcher sich nun nicht mehr bestätigt.