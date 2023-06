MTU Aero Engines: Analysten sehen Kursziel bei 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,11% zugelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg von +0,14% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 248,88 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +14,06%. Während fünf Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und acht sie mit “Kauf” bewerten, halten sich zwölf Experten neutral (“halten”) und zwei raten zum Verkauf (“Verkauf”). Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen liegt damit bei +48,15%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59.