MTU Aero Engines: Analysten sehen Kurspotenzial von +51,39% auf 244,80 EUR

Die Aktie von MTU Aero Engines verzeichnete gestern ein Plus von 0,31% an der Börse. Über die letzten fünf Handelstage weist sie jedoch einen Rückgang um -3,66% auf. Die Bankanalysten sind dennoch optimistisch und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 244,80 EUR – was einem Potenzial von +51,39% entspricht.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und acht bewerten sie als “Kauf”. 15 Experten halten sich neutral. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen wird MTU Aero Engines positiv eingeschätzt und bietet Investoren eine vielversprechende Perspektive mit hohem Kurspotenzial.