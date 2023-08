MTU Aero Engines: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,94%

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die MTU Aero Engines Aktie hat sich gestern am Finanzmarkt um +0,10% entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine Gesamtperformance von -0,34%. Der Markt scheint derzeit neutral zu sein. Doch die Bankanalysten sind optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 248,88 EUR (+21,94%). Von den insgesamt 28 Experten empfehlen 14 die Aktie zum Halten ​​und neun als Kauf. Fünf gehen sogar so weit zu sagen, dass sie ein starker Kauf ist.

• Am 25.08.2023 mit +0,10%

• Das Kursziel liegt bei 248,88 EUR (Kurspotenzial: +21,94%)

• Guru-Rating bleibt das selbe mit 3,68