MTU Aero Engines: Analysten sehen Kurspotenzial - Kursziel bei 248,88 EUR

Die Aktie von MTU Aero Engines hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein leichtes Plus verzeichnet und konnte gestern um +1,67% zulegen. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 248,88 EUR aufweist. Dies würde Investoren ein Potenzial von +4,88% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem relativen Trend der letzten Tage.

Von insgesamt 27 Analysten raten fünf zum Kauf und acht zur optimistischen Position “Kauf”. Zwölf Experten empfehlen eine neutrale Haltung (“halten”) während zwei weitere Stimmen eher pessimistisch mit einem “Verkauf” argumentieren.

Das Guru-Rating liegt konstant bei 3,59.