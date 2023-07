MTU Aero Engines: Analyse zeigt Kursziel von 250,92 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Am gestrigen Handelstag konnte die MTU Aero Engines Aktie ein Plus von +1,75% verzeichnen. Betrachtet man jedoch die Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage, so scheint der Markt derzeit pessimistisch zu sein (-2,03%). Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kursziel noch nicht erreicht ist.

• MTU Aero Engines: Am 10.07.2023 mit einem Anstieg von +1,75%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 250,92 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,71

Das mittelfristige Kursziel für die MTU Aero Engines Aktie wird im Durchschnitt von Bankanalysten auf 250,92 EUR prognostiziert. Sollte dies eintreffen und sich bewahrheiten (was nicht alle Experten teilen), ergäbe sich somit ein Potenzial für Investoren von +10,54%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und neun weitere setzen sie auf “Kauf”. Zwölf...