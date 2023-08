MTU Aero Engines: Aktienkurs mit hohem Potenzial - Kursziel 248,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Am gestrigen Tag konnte MTU Aero Engines am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,72% verzeichnen. Innerhalb einer Handelswoche ergibt sich somit ein Plus von +2,45%. Die Stimmung auf dem Markt scheint derzeit also recht positiv zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 248,88 EUR. Gemäß den Bankanalysten hat die Aktie somit ein Potential von +19,14%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung des Kurses.

5 Analysten empfehlen den Kauf der MTU-Aktie und weitere 9 bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch zum Kauf. Eine neutrale Bewertung erhält das Wertpapier von insgesamt 14 Experten.

Somit sind immerhin noch +50,00% aller Analysten optimistisch gestimmt bezüglich MTU Aero Engines. Das positive Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,68...