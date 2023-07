MTU Aero Engines: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 250,92 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Am gestrigen Tag hat MTU Aero Engines am Finanzmarkt eine leichte Abnahme von -0,22% verzeichnet. Seit der vergangenen Woche beträgt die positive Bilanz hingegen +0,62%. Das Marktumfeld für das Unternehmen scheint also momentan neutral eingestellt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für MTU Aero Engines wird aktuell von Bankanalysten auf 250,92 EUR geschätzt. Wenn diese Einschätzung zutrifft, hätte die Aktie ein Aufwärtspotenzial von +11,27%, was interessant für Investoren sein könnte. Allerdings ist nicht jeder Analyst dieser Meinung und einige sehen den Trend eher neutral.

Zurzeit befürworten sechs Analysten einen Kauf der MTU-Aktien und neun weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwölf Experten empfehlen momentan ein Halten der Aktien. Nur einer bleibt skeptisch und rät zum Verkauf. Insgesamt sind also +53,57% positiv gestimmt...