MTU Aero Engines Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Diskussionen über Mtu Aero Engines in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Es wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon drei positive und drei negative, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Mtu Aero Engines als angemessen bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mtu Aero Engines liegt bei 204,01 EUR. Da der Aktienkurs bei 221,2 EUR liegt und somit einen Abstand von +8,43 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 195,96 EUR hat die Aktie eine Differenz von +12,88 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,58 Prozent, was eine Underperformance von -12,97 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 12,4 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mtu Aero Engines-Aktie sowohl auf Basis des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage als auch des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.