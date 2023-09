MTU Aero Engines-Aktie: Zu stark abgestraft?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Nachdem die MTU Aero Engines-Aktie (WKN: A0D9PT) in den letzten drei Tagen unter massiven Verkaufsdruck geraten war und rund -20% an Wert einbüßte, gab es am Mittwoch eine Kurserholung von knapp +3%. Der Titel des Triebwerksbauers setzte sich damit an die Spitze der DAX-Werte. War die MTU Aero Engines-Aktie in den Tagen zuvor zu stark unter die Räder gekommen?