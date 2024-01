MTU Aero Engines Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Mtu Aero Engines diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger hauptsächlich für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben tiefgreifende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Mtu Aero Engines im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eine Dividendenrendite von 1,79 % aus, was 1,38 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 3,17 % ist. Dies resultiert in einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mtu Aero Engines liegt bei 45,76, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Mtu Aero Engines wird langfristig als unterdurchschnittlich eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.