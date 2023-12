MTU Aero Engines Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Mtu Aero Engines verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,98 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 5,76 Prozent, was einer Underperformance von -11,74 Prozent für Mtu Aero Engines entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 5,07 Prozent im letzten Jahr, wobei Mtu Aero Engines 11,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mtu Aero Engines diskutiert. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten jedoch darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale vorherrschten, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Wer aktuell in die Aktie von Mtu Aero Engines investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,79 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche einen geringeren Ertrag von 1,4 Prozentpunkten verzeichnen. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In einer technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Mtu Aero Engines mit 194,15 EUR um -6,02 Prozent vom GD200 (206,59 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 183,63 EUR auf, was einem Abstand von +5,73 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.