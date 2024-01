MTU Aero Engines Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Mtu Aero Engines liegt bei 14,58, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 15,37 eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mtu Aero Engines derzeit bei 204,21 EUR. Da der Aktienkurs bei 218,9 EUR notiert, ergibt sich ein Abstand von +7,19 Prozent, was zu einer positiven Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 194,52 EUR, was einem Abstand von +12,53 Prozent entspricht und ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt lässt sich also auf Basis dieser beiden Zeiträume eine positive Einschätzung treffen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Mtu Aero Engines in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten um -7,58 Prozent lag. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 5,89 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,47 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,1 Prozent verzeichnete, liegt Mtu Aero Engines um 12,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.