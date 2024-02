MTU Aero Engines Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Technische Analyse: Die Mtu Aero Engines-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 202,75 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 217,1 EUR, was einem Unterschied von +7,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 202,31 EUR über dem letzten Schlusskurs (+7,31 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mtu Aero Engines-Aktie somit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Mtu Aero Engines festgestellt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 23,19 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass Mtu Aero Engines weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mtu Aero Engines-Aktie liegt mit einem Wert von 20,55 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".