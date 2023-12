MTU Aero Engines Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von Mtu Aero Engines wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 20,55 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als unterbewertet eingestuft. Die fundamentalen Analysen deuten daher auf eine positive Entwicklung hin.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 208,29 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 184,2 EUR lag, was einem Rückgang von 11,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs jedoch nur minimal höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mtu Aero Engines derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mtu Aero Engines mit 1,79 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Anleger könnten demnach einen geringeren Ertrag erzielen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Mtu Aero Engines aus fundamentaler Sicht positiv bewertet wird, während die technische Analyse und die Dividendenrendite gemischte Signale liefern. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.