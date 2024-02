MTU Aero Engines Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Mtu Aero Engines-Aktie zeigt laut der technischen Analyse positive Signale. Der aktuelle Kurs von 222,1 EUR liegt 9,58 Prozent über dem GD200 (202,69 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 203,55 EUR, was einem Abstand von +9,11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Die Kombination aus diesen beiden Werten führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mtu Aero Engines-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 15 und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Mtu Aero Engines daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Mtu Aero Engines verbessert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Im Branchenvergleich hat die Mtu Aero Engines-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt, was 10,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 3,15 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 10,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.