MTU Aero Engines Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Mtu Aero Engines. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen führten positive Themen zu verstärkten Diskussionen über das Unternehmen Mtu Aero Engines. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 6 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führte. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie von Mtu Aero Engines im letzten Jahr eine Rendite von -5,98 Prozent, was 11,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,96 Prozent, wobei Mtu Aero Engines aktuell 11,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mtu Aero Engines mit einem Kurs von 194,05 EUR inzwischen +5,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mtu Aero Engines liegt bei 19,08, was als überverkauft betrachtet wird, und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.