MTU Aero Engines Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Mtu Aero Engines notiert derzeit bei 222,1 EUR und liegt damit um +9,58 Prozent über dem GD200 (202,69 EUR), was charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der bei 203,55 EUR liegt, signalisiert mit einem Abstand von +9,11 Prozent ein "Gut"-Signal. Diese Bewertung basiert auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Mtu Aero Engines in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Themen in Verbindung mit Mtu Aero Engines. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer positiven Einschätzung. Trotzdem ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mtu Aero Engines-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Mtu Aero Engines mit einem "Gut"-Rating abgeschlossen.